Quanto custa comer em um restaurante com estrelas Michelin? Saiba onde encontrar opções acessíveis

O Guia Michelin é o guia de maior importância no universo gastronômico, e contempla com até três estrelas os restaurantes avaliados levando em consideração a qualidade dos ingredientes utilizados nos preparos, as técnicas utilizadas pelos chefs e seus toques autorais, sabor dos pratos servidos e outros aspectos.

Com todos esses critérios que os restaurantes precisam atingir para receber a premiação, fica fácil assumir que conhecer os estabelecimentos estrelados é uma experiência nada barata, e realmente pode ser, dependendo do local e das muitas variantes que contribuem para sua supervalorização.

Há, no entanto, restaurantes com alto nível de qualidade que contam com cardápios de preços mais acessíveis. Um deles é o duas estrelas Belcanto. Localizado no bairro de Chiado, em Lisboa, Portugal, o lugar é comandado pelo chef José Avillez e conta com operações diversificadas.

“Sempre acreditei que qualidade pode ser transversal. O que faz um restaurante gastronômico ser mais caro é a quantidade de pessoas envolvidas e a quantidade menor de lugares disponibilizados para a experiência”, afirma o chef em entrevista ao Paladar. Ele também é dono de outros espaços, como o Cantinho do Avillez, cujas três unidades espalhadas pela cidade oferecem opções à la carte, com petiscos a partir de 7 euros, e almoços a partir de 18,5 euros (R$ 37,47 e R$ 99,02, segundo a cotação atual).

