Quanto custa comer na confeitaria brasileira, eleita uma das melhores do mundo?

Fundada em 1894, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a tradicional Confeitaria Colombo saiu nesta semana em 8º lugar na lista dos 150 lugares que oferecem as melhores sobremesas do mundo, elaborada pela TasteAtlas.

Famosa por seu delicioso quindim, a confeitaria é repleta de opções, com um cardápio que atende desde o café da manhã até o jantar. Para o café da manhã existem combos especiais que servem duas ou três pessoas, com preços que variam entre R$ 108 e R$ 147, e também há opções individuais, com torradas, waffles e croissants que custam de R$ 16,90 a R$ 36,90.

Como pratos principais, a casa oferece camarão crocante com arroz de limão por R$ 79,90; picadinho cristovão por R$ 69,90; bacalhau espiritual com batata palha por R$ 89,90; fricassê de frango por R$ 69,90; feijoada colombo por R$ 89,90; omelete de presunto e queijo por R$ 39,90; e arroz de pernil de porco com linguiça por R$ 74,90.

A sessão de doces, carro-chefe da confeitaria, também é extensa e variada, com unidades de bombas de chocolate, pistache e creme por R$ 14,50; tartelete de morango, nozes, limão e chocolate com avelã por R$ 14,90 e R$ 14,50, respectivamente; rabanada, pudim e pastel de belém por R$ 13,90; cheesecake de frutas vermelhas por R$ 24,90, entre outras iguarias.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Sentiu vontade de provar um desses docinhos, mas está longe das unidades da Colombo? Isso não é um problema. O Paladar possui receitas exclusivas de sobremesas deliciosas que você pode reproduzir em casa. Aprenda a fazer brigadeiro de chocolate branco caramelizado, blondie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos e milkshake de pistache.