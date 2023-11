Quanto custa comer no restaurante do melhor chef do mundo?

Nesta semana foi divulgada pelo The Best Chef a lista anual dos 100 melhores chefs do mundo, celebrando e premiando os contemplados em suas trajetórias, atuações criativas, performances e níveis de influência no universo gastronômico.

A edição de 2023 contou com seis conhecidos representantes brasileiros: Manu Buffara, Alberto Landgraf, Helena Rizzo, Lisiane Arouca, Fabrício Lemos e Alex Atala, mas o verdadeiro destaque foi da Espanha, que emplacou nada menos do que 18 profissionais na lista (veja quem são e suas respectivas colocações aqui), e entre eles o primeiro colocado, Dabiz Muñoz.

O melhor chef do mundo é natural de Madrid e responsável por comandar o restaurante DiverXO. O estabelecimento possui três estrelas do Guia Michelin e proporciona aos clientes uma experiência imprevisivelmente saborosa, visto que, durante a refeição, a equipe de chefs e funcionários pode aparecer para adicionar algum ingrediente novo e emocionante ao prato.

Para reservar uma mesa no DiverXO, é necessário adquirir um ingresso através do sistema de reservas do restaurante, com reservas disponíveis até 90 dias de antecedência e novas datas liberadas diariamente à meia-noite. O valor do ingresso para a reserva é de 365€ por pessoa, o que equivale a aproximadamente R$ 1.945 reais. Este valor é dedutível da conta final no restaurante.

PUBLICIDADE

O “Menu – The Flying Pigs Cuisine” é oferecido pelo mesmo valor do ingresso, 365€ (cerca de 1.945 reais). Para os entusiastas de vinhos, o DiverXO apresenta duas opções de harmonização: a “Wine Pairing Selection” por 300€ (aproximadamente 1.599 reais) e a “High Flights Pairing” por 600€ (cerca de 3.198 reais), cada uma proporcionando uma experiência única de harmonização com vinhos cuidadosamente selecionados para acompanhar os pratos.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.