O Per Se do chef Thomas Keller conta com uma bela vista para o Central Park e o Columbus Circle, pontos icônicos de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O cardápio de três estrelas Michelin inclui os melhores ingredientes e é executado com perfeição. Focado nas culinárias francesa e americana, também apresenta uma opção vegetariana.

São três menus degustação com nove fases que custam 680 dólares por pessoa, equivalente a 3.300 reais, na cotação atual. O Per Se foi criado em 2004 e é o segundo restaurante do chef Keller a alcançar as três estrelas Michelin.

