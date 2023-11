Quanto custa e qual é o modelo da Airfryer nº1 do mercado? Especialistas revelam

A fritadeira elétrica está sendo cada vez mais requisitada nos lares porque trazem não somente mais facilidade na cozinha, mas também podem ajudar em relação ao menor uso de óleo durante as refeições feitas em casa. Para quem acredita que Airfryer é tudo igual, está completamente enganado: elas podem variar em potência, tamanho, design e tipos de tecnologia.

Para uma demonstração, os chefs Gustavo Rodrigues, Thiago Maeda, Daniela França Pinto e Jorge Gonzalez colocaram em funcionamento vários tipos de fritadeiras elétricas e chegaram a um ranking que conta com as oito melhores Airfryers do mercado.

Vale ressaltar, também, que na avaliação durante o teste, foi considerado o preço, capacidade e desempenho. Em primeiro lugar, ficou a marca Oster, modelo OFRT950, com uma potência de 1.300 w e uma capacidade de 3,3 litros, custando a partir de R$ 299,90 na promoção. Para conferir a lista completa, você pode ler a matéria do Paladar clicando aqui.

Na fritadeira elétrica, você pode fazer pastéis de carne perfeitos, confira a forma certa aqui, também há receitas com diversos tipos de frango e seus acompanhamentos, clique para saber mais, e até mesmo dá para arrasar com uma lasanha bem recheada, sabia como aqui.

Receitas testadas e aprovadas

