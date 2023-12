Quanto custa um café especial do Paraná?

Consolidado como um dos maiores estados produtores de café do Brasil, o Paraná passou a ser reconhecido não apenas pela quantidade da produção, mas pela qualidade do seu produto com o café especial.

Hoje, cada safra paranaense conta com, em média, 30 mil hectares de café colhidos, representando a quinta maior área do Brasil destinada à cafeicultura. Além disso, 69% das plantações estão no Norte Pioneiro e 90% delas estão em propriedades de pequenos agricultores ou agricultores familiares, segundo o Departamento de Economia Rural.

Em média, uma saca de 30 kg de café especial é negociada a um valor 70% superior da saca de café tradicional. Dependendo da qualidade do lote, o preço de comercialização pode ser ainda maior do que o dobro do tradicional.

Grandes valores são alcançados, geralmente, em leilões realizados nos concursos que avaliam a qualidade dos lotes. Nesses eventos, as sacas de 30 kg chegam a ser negociadas por mais de R$ 1,9 mil, conforme informações do Tarobá News.

Para serem vendidos por este valor, os produtos precisam ter passado por todos os processos de produção de forma impecável, desde o plantio até a torra do grão.

