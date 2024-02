Já parou para se perguntar quanto custa um sonho de padaria, em média, na cidade de São Paulo? Nós fomos atrás de alguns estabelecimentos da metrópole e, aqui, você encontrará uma média aproximada do sabor de creme, o mais tradicional, mas, clicando aqui, você pode conferir de outros sabores e onde ir para experimentá-los. Confira:

Na Casa Santa Luzia, o sonho de padaria tradicional está custando R$ 8,10. Já no Empório Santa Maria, ele custa R$ 5,49. Na Padaria Real, o doce sai por R$ 10,30. A Padaria Saint Germain, por sua vez, faz o sonho no valor de R$ 4. A Padaria Villa Grano cobra R$ 13,90 por cada um e, por último, a Padoca do Maní faz por R$ 15. Sendo assim, a média do preço de um sonho de padaria em São Paulo é R$ 9,46.

