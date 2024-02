Quanto custam os espumantes servidos em voos da primeira classe da Qatar Airways?

Quando se viaja de avião na classe executiva, muitos aguardam ansiosamente o momento em que o comissário traz uma taça de espumante. Mas na primeira classe, o custo de cada bebida servida aos passageiros pode surpreender.

O Pontos pra Voar revelou os preços dos espumantes e vinhos oferecidos na primeira classe da Qatar Airways. Essa análise foi realizada durante um voo de fevereiro deste ano entre Bangkok e Doha.

Como era de se esperar os espumantes estão no topo da lista. O mais caro servido no voo é o Champagne Armand de Brignac (França) - o Brut Gold - que tem preço médio de R$ 2.790 a R$ 4.399.

Para cada voo são embarcadas apenas três garrafas e uma vez aberta, caso não seja consumida antes da aterrisagem, tem o conteúdo jogado fora.

Logo em seguida, aparece o Champagne-Laurent Perrier Grand Cuvée Alexandra Rosé 2007, com valores entre R$ 1.800 e R$ 4.100

Para os vinhos brancos, as escolhas são o Mitchelton Chardonnay Vine to Wine Yarra Valley 2020, da Austrália com valores a partir de R$ 79; e o Sauvignon Blanc Saint Clair Family State Pionner Block 3 2021, da Nova Zelândia por cerca de R$ 84.

A companhia ainda serve o vinho rosé francês Château D’Esclans Côtes de Provance Rosé 2021, com preço médio de R$ 230 a R$ 360.

Para os tintos, são três opções, o frnacês Bordeaux Châteu Léoville Poyferré Grand Cru Classé Sain-Julien 2014 (valores entre R$ 837 a R$ 1.655); Shiraz Penfolds Bin 28 2019, da Austrália (custa entre R$ 490 e R$ 699); e o espanhol Macán Rioja Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia 2016 (com valor entre R$ 1.116 e R$ 1.200).

O vinho de sobremesa é uma das últimas bebidas servidas e conta com o Premier Grand Cru Classé Sauternes 2025 – Château de Rayne Vigneau, da França, que sai por cerca de 342.

Para finalizar, o tradicional vinho do Porto é o Graham’s 40 Years Old Tawny Port, de Portugal, e pode ser encontrado entre R$ 1.089 a R$ 17.593.