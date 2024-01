Queijo brasileiro fica em 24˚ lugar em ranking dos melhores do mundo

O Brasil é um país famoso pela sua cultura e lindas paisagens, mas também por sua gastronomia que surpreende quem experimenta. Durante o ano de 2023, o TasteAtlas divulgou diversos rankings em que o Brasil aparece como protagonista. Entre as avaliações está uma sobre queijos com os 100 melhores produzidos no mundo.

O queijo Canastra ficou em 24º lugar, ganhando destaque, entre os outros produtos. Originário da região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, o queijo é feito com leite de vaca cru e é semiduro ou ligeiramente mais macio e seu sabor é levemente ácido e picante, conforme descrito pelo ranking mundial.

Além do Canastra, o Queijo de Coalho e o Queijo Minas aparecem no finalzinho da lista, em 85º e 93º respectivamente.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.