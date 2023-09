Queijo carioca fica entre os melhores do mundo

Os doze queijos mais bem votados do Mundial Tours foram avaliados de novo por um seleto júri, para a segunda etapa do concurso. Entre os doze, dez queijos eram franceses, um suíço e, para surpresa de todos, um brasileiro, todos eram excelentes.

O produtor Fabrício Vieira, do Capril do Lago, ficou em 7° lugar geral, com 107 pontos de um total de 120. O capril fica na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, conhecida como vale do café. Ele é uma massa prensada cozida de leite cru com um ano de cura.

Fabricio está montando o Museu do Queijo em um prédio historico da cidade, e espera que o seu queijo se torne patrimônio cultural de Valença. O grande campeão com 118 pontos foi o époisses, queijo de denominação de origem protegida da região francesa da Bourgogne, uma massa mole de casca lavada reputada por seu odores intensos.

