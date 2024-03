Queijo cru para crianças: sim ou não?

A alimentação de crianças é um assunto que sempre é debatido na sociedade e de tempos em tempos uma nova polêmica surge em torno do tema. Uma das polêmicas atuais é a ingestão de queijo feito com leite cru, que é desaconselhada por autoridades públicas para evitar casos raros ou até excepcionais, de infecções.

Apesar desse posicionamento, entidades como a Fundação pela Biodiversidade Queijeira no Mundial do Queijo de Tours discordam e afirmam que, na verdade, o consumo desse alimento pode fortalecer a saúde dos pequenos.

Em uma conferência feita pela organização, o pediatra Alexis Mosca, do Hospital Robert Debré de Paris, especialista em microbiota intestinal de crianças pequenas, explicou que o queijo de leite cru pode fazer muito bem para as crianças e auxiliar na proteção do organismo.

O médico citou autores que apontam que alto consumo de produtos esterilizados e ultraprocessados criam uma microbiota fraca, que pode estar ligada a doenças como asma e alergias, além de autismo e obesidade.

Portanto, ingerir alimentos como o queijo feito com leite cru, ajudam a proteger o organismo e geram uma proteção contra essas doenças.

