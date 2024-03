Queijo de leite cru: amigo ou inimigo das crianças?

Ao longo dos anos, a forma das pessoas se alimentarem mudou e atualmente os alimentos industrializados, esterilizados e ultraprocessados são muito mais consumidos e, em alguns casos, vistos como mais saudáveis justamente pela esterilização, como no caso de laticínios.

Mas e no caso da alimentação de crianças, isso é válido? Recentemente, uma polêmica sobre queijo feito com leite cru tem permeado a sociedade. Autoridades públicas desaconselham o alimento para crianças, para evitar casos raros de infecções.

Para especialistas, porém, isso não é verdade absoluta nem em relação aos pequenos e nem aos adultos.

Durante uma conferência realizada pela Fundação pela Biodiversidade Queijeira no Mundial do Queijo de Tours, o pediatra Alexis Mosca, do Hospital Robert Debré de Paris, especialista em microbiota intestinal de crianças pequenas, explicou que “diversificar a flora intestinal tem consequências benéficas a longo prazo” e, por isso, seria uma boa ideia dar queijos feitos com leite cru para crianças.

No entanto, uma discussão recente sobre o consumo de queijos feitos com leite cru e como são desaconselhados por autoridades, ganhou destaque. Profissionais do setor alimentício e da saúde afirmam que, na verdade, o alimento faria bem para as pessoas, especialmente para crianças.

Ele explicou que quando um bebê nasce, também surge seu ecossistema e já nas primeiras semanas ele começa a ser colonizado por centenas de milhares de bactérias que estão no seu meio, principalmente no leite da mãe, o que favorece o organismo da criança, trazendo mais proteção.

Portanto, consumir alimentos como o queijo feito com leite cru, ajudam a proteger o organismo e geram uma proteção contra essas doenças.

