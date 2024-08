Descubra com um especialista como escolher o queijo minas perfeito

Parente distante do pastelão português (uma torta salgada que no século 19 ganhou versão reduzida e apelido de empada de caixa) a empadinha faz grande sucesso por todo o Brasil, preparada das mais variadas maneiras, coberta ou aberta, com recheio seco ou cremoso. Essa é feita com massa podre (pâte brisée) e tem recheio de queijo de minas fresco.Confira a receita. Foto: Pedro Knoll/Estadão