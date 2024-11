Queijo minas frescal faz bem para a saúde? Veja os benefícios e como aproveitar

O queijo minas frescal é um clássico da cozinha mineira e brasileira. Com sabor suave e textura macia, ele é versátil e cai bem em várias s, tanto como ingrediente quanto como aperitivo.

Em Minas Gerais, o queijo tem um papel especial, sendo um símbolo da culinária local. Mas, com tantas variedades, fica fácil confundir o queijo frescal com o minas tradicional.

Diferença entre queijo frescal e queijo minas

Segundo Falco Bonfadini, queijista, proprietário da Galeria do Queijo e atual conselheiro da associação de queijistas ComerQueijo, para matéria de Giulia Howard do Paladar, quando o queijo é leve na boca, fresco e branquinho, ele pode ser chamado de queijo frescal.

Entretanto, a categoria de queijo frescal abrange queijos de qualquer região do país. Já no caso do queijo minas, esse nome só é usado quando a produção do laticínio ocorre em Minas Gerais, por ser algo cultural. Na sua próxima degustação, lembre-se de conferir se o queijo veio de Minas!

Benefícios

O queijo frescal, além de ser um ótimo acompanhamento para a goiabada em um romeu e julieta, também tem proteínas que dificultam a digestão rápida do doce, o que ajuda no equilíbrio glicêmico.

Segundo Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na capital paulista, para a matéria de Regina Célia Pereira para o Estadão Saúde, o queijo também tem a tendência de concentrar menos gordura e sódio por conta de seu alto teor de umidade. Entretanto, a especialista aponta que é sempre bom ficar de olho no rótulo. Clique aqui e confira benefícios de outros tipos de queijo.

Queijo frescal

Ficou com vontade de comer um queijo frescal depois de ler? Arregace as mangas e prepare você mesmo em casa! A fácil tem um resultado que dá água na boca. Clique aqui e confira a completa.

Romeu e Julieta

Um docinho também cai bem! Veja como preparar um bolo de romeu e julieta cremoso que vai mostrar a versatilidade do queijo! Confira aqui a completa.