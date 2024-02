Queijo parmesão: especialistas testam e elegem o TOP 3 de marcas do mercado

O tempo de maturação reduzido na produção de queijos parmesão pode recair sobre a qualidade do produto. Para explorar o assunto e avaliar versões disponíveis nas prateleiras, o Paladar classificou, em conjunto com especialistas, as três melhores marcas do mercado: La Serenissima, Gran Formaggio tipo Grana e Faixa Azul, respectivamente.

O resultado, descrito na matéria de Renata Mesquista, levou em consideração critérios de avaliação específicos entre versões nacionais ou internacionais que não são raladas. Para descobrir detalhes, leia conteúdo completo.

La Serenissima

O queijo de produção argentina destacou-se pelo gosto intenso no paladar combinado com uma leve acidez, além dos cristais evidentes.

Gran Formaggio tipo Grana

A segunda colocada apresentou sabores frutado e cítrico, textura quebradiça e leve dulçor, como avaliaram os jurados.

Faixa Azul

Apesar da oleosidade excessiva, a marca garantiu o último lugar no pódio ao conter sal e acidez equilibrados, além de uma maturação notável.