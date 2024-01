Queijos de leite cru são deliciosos e bons para saúde, dizem especialistas

Numa recente visita ao “Fromages au lait cru, du pré à l’assiette” em Aurillac, na França, a colunista de Paladar, Débora Pereira, mergulhou no universo dos queijos de leite cru e seus potenciais benefícios para a saúde.

O evento destacou a complexidade de sabores desses queijos e sua contribuição para o equilíbrio da microbiota intestinal e para o bem-estar geral. Contrariando preocupações levantadas por um artigo brasileiro sobre riscos microbiológicos no consumo de queijos artesanais, pesquisadores franceses enfatizaram os impactos positivos desses produtos na saúde.

O evento revelou resultados interessantes de pesquisas, ressaltando que os queijos de leite cru desempenham um papel vital na nutrição da microbiota intestinal. A diversidade microbiana desses queijos, muitas vezes negligenciada, está agora no centro das atenções científicas globais, com estudos sugerindo associações entre uma microbiota saudável e o bem-estar geral.

Uma equipe de pesquisadores apresentou, no Mundial do Queijo de Tours, os primeiros resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre os benefícios do consumo de queijos de leite cru. Estudiosos franceses destacaram a redução do risco de doenças alérgicas e atópicas, bem como benefícios para a saúde cardiovascular.

O debate sobre os queijos de leite cru ganha relevância em meio a uma crescente preocupação com a saúde da microbiota e o surgimento de diversas doenças relacionadas à falta de diversidade microbiana. Para saber mais sobre o assunto, leia a coluna completa clicando aqui.