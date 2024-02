Queijos do Mundial do Queijo do Brasil serão doados após evento

No dia 12 de abril, o Teatro B32, localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, receberá a terceira edição do concurso do Mundial do Queijo do Brasil, e estima-se que o evento contará com aproximadamente duas toneladas de queijo, cada uma das unidades com suas devidas certificações, sejam municipais, estaduais ou federais.

Essa quantidade prevista é fruto de uma doação conjunta de Guilherme Piai, secretário de Agricultura de São Paulo, Tarcísio Freitas, o atual governador do Estado, e a primeira-dama Cristiane Freitas, presidente do Fundo de Solidariedade paulista.

Segundo Débora Pereira, na matéria ‘Bem estar animal para ter queijos mais deliciosos’, os queijos serão utilizados para preparar o prato principal do evento, que será acompanhado de pães, vinhos e charcutarias. Além disso, a noite contará com a participação da Guilde Internacionale des Fromagers, associação internacional que apadrinha o evento, para entregar as premiações aos produtores vencedores.

O total do valor dos ingressos, que ainda não estão à venda, será destinado ao Fundo de Solidariedade paulista, e as inscrições estão abertas para queijeiros que desejam submeter suas produções à análise do concurso.