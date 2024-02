Queimou a comida, assim como no BBB 24? Saiba como consertar

É verdade que há quem goste de receitas mais torradinhas e que tenham passado um pouquinho do ponto no preparo. No Big Brother Brasil 24, por exemplo, Deniziane e Beatriz disseram que preferiam o lanche que preparavam mais queimadinho e crocante após serem questionadas por Rodriguinho.

O brother afirmou que a banana frita feita por elas estava queimada. “Se ela não gostar de queimado, ela vai ter que comer queimado”, disse. Beatriz, então, respondeu que queimava ainda mais.

Mas não são todos que gostam, não é mesmo? Ainda mais quando a comida passa muito do ponto e o pensamento que vem é que não dá para salvar. A notícia boa é que tem como aproveitar receitas queimadas. No entanto, apenas até um determinado ponto.

Isso porque quando a questão não é tão grave, o ideal é seguir três passos: baixar o fogo, colocar em outro recipiente o que puder ser salvo sem raspar as laterais da panela e descartar o que foi danificado, como orienta a chef Heloisa Bacellar em entrevista ao Paladar.

No caso de arroz queimado, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, vale colocar algumas fatias de batatas cruas na superfície para amenizar aromas e sabores amargos e, em seguida, transferir o restante do alimento para outro recipiente.