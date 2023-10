Quem é a brasileira eleita melhor chef pelo Latin America’s 50 Best Restaurants?

A chef Janaína Torres Rueda, dos restaurantes premiados A Casa do Porco e Dona Onça, em São Paulo, foi consagrada com o status de única chef brasileira entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina segundo a Bloomberg e, na quarta-feira (5), recebeu o título de melhor chef mulher pelo Latin America’s 50 Best Restaurants.

Ao receber a notícia, Janaína logo publicou a honraria nas redes sociais. “Acordei com essa notícia tão especial, chorei de emoção. Afinal, ganhar um prêmio porque você ama seu trabalho, cozinhando, liderando e restaurando é de uma emoção tão grande que não cabe dentro de um único coração”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A festança oficial, porém, será somente em 28 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a 10ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants, quando a chef deve receber a homenagem.

Para conhecer mais sobre a chef Janaína Torres Rueda, leia a matéria completa da jornalista Fernanda Meneguetti.

