Quem é a chef brasileira que assumiu um restaurante no Museu do Louvre?

O Museum Paris anunciou, no início de dezembro, um projeto para um restaurante no Museu do Louvre, na capital francesa, com o chef multiestrelado Alain Ducasse à frente em conjunto com mais seis outros profissionais, incluindo a carioca Alessandra Montagne.

Agora, a equipe está aguardando a inauguração do empreendimento, que está prevista para acontecer em 2024. A chef franco-brasileira terá, inclusive, que se dedicar ainda mais para manter de pé o sucesso dos seus outros negócios, o Nosso e o Tempero.

‘’É uma honra ser selecionada para criar a nova experiência gastronômica do Louvre. É o resultado de muitos anos de trabalho e dedicação (...) Só tenho a agradecer ao chef Alain Ducasse, por essa oportunidade maravilhosa’', celebrou Alessandra ao portal Neo Feed.

Alessandra Montagne nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada pelos avós no interior de Minas Gerais, com uma vida simples na roça. Quando sua mãe apareceu casada com um suiço, a jovem, na época, saiu do Brasil e acabou descobrindo sua vocação ao cozinhar para seus amigos e estabelecer seu empreendimentos.

