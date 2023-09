Quem é a chef Cintia, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

Com os participantes definidos, a tensão do MasterChef Profissionais, que estreia nessa terça-feira, 19, acaba de começar. A transmissão do programa, será feita através do canal Band, Band.com.br e Bandplay.

Para alguns o rosto de Cintia é familiar, afinal, ela já participou da competição de amadores em 2014. A chef foi eliminada na temida prova do ovo, mas voltou para o reality, na versão profissionais, para mostrar que a vida é feita de ciclos.

Segundo a Band, Cintia já fez de tudo um pouco, já foi fotógrafa de gastronomia, empresária e trabalhou em uma padaria. Virou chef executiva, mas hoje, comanda um serviço de catering de sucesso.

Receitas testadas e aprovadas

