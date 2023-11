Quem é a chef de cozinha Nathalie Passos que casou com Pedro Neschling

A chef Nathalie Passos virou assunto nas redes sociais após o ator e roteirista Pedro Neschling publicar fotos de seu casamento com ela.

Filha da também chef Luciana Tiefel, Nathalie tem 30 anos de idade e é proprietária do Naturalie Bistrô, restaurante no Rio de Janeiro especializado em culinária vegetariana. Em 2022, o local venceu o prêmio de melhor restaurante de comida vegetariana do Brasil pela revista Prazeres da Mesa.

Nathalie é formada no Natural Gourmet Institute, em Nova York (EUA) e realizou estudos, pesquisa e trabalho em hortas, feiras orgânicas e restaurantes antes de abrir seu próprio bistrô. Seu primeiro restaurante foi aberto em 2015, quando ela tinha apenas 22 anos.

Em 2020, a chef foi incluída na lista Forbes Under 30, que reúne personalidades com menos de 30 anos de idade que mais se destacam em seus setores de atuação.

