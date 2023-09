Quem é a chef Keila, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

Com os participantes definidos, a tensão do MasterChef Profissionais, que estreia nesta terça-feira, 19, acaba de começar. A transmissão do programa será feita através do canal Band, Band.com.br e Bandplay. Pronta para o toda a tensão, Keila, de 50 anos está na nova temporada do reality.

A participante disse para a Band, que teve muita dificuldade em se aceitar cozinheira. Hoje, por outro lado, quer se realizar no programa e mostrar que dá para conquistar muitas coisas através da gastronomia.

Na primeira edição do MasterChef Profissionais, Keila se inscreveu, chegou a passar por seletivas, mas não foi classificada. Ela conta que é bem competitiva, mas, que é chorona e se emociona muito fácil.

Receitas testadas e aprovadas

