Quem é a chef Rebeca, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

A 5ª temporada do MasterChef Profissionais estreia hoje, às 22h30, no canal da Band. Ao todo, serão 14 cozinheiros competindo pelo prêmio que será dado ao vencedor no fim dos episódios.

Uma das participantes selecionadas é Rebeca, de 30 anos, vinda do Rio de Janeiro (RJ). A cozinheira que tem dez anos de carreira e está mais do que pronta para a disputa. “Fui escolhida a dedo, não estou aqui à toa. Quero representar bastante gente, me desafiar e ser reconhecida”, afirmou em entrevista ao Band.com.

No currículo, Rebeca registra passagens pelo restaurante do hotel Copacabana Palace, onde atuou em todas as praças durante seis anos. Também trabalhou na cozinha de um hotel de luxo no Peru, e durante esse período se aprofundou em conhecer a cultura do país, aderindo-a ao seu estilo de cozinhar, que implica em muitas cores e uma boa dose de pimenta.

Além disso, passou pelos restaurantes dos resorts Club Med e Evvai, reconhecido com uma estrela Michelin. Ainda em entrevista, a chef confessou que abriu mão de seu serviço em um beach club carioca para entrar no MasterChef. “Foi difícil, mas foi uma decisão muito bem pensada. É o que eu quero, esse é meu sonho”.

Fã do programa, Rebeca está ansiosa para ter seu trabalho avaliado por Henrique Fogaça, seu ídolo na gastronomia. “Ele é diferente e eu gosto do diferente. Tem energia e presença. É durão também, mas tem um bom coração. Fogaça é firme na forma como critica, é verdadeiro e natural”, afirma.

Receitas testadas e aprovadas

Ansioso para a estreia do MasterChef Profissionais? Aqueça os motores para o programa reproduzindo algumas receitas exclusivas do Paladar em casa! Aprenda a fazer doce de tapioca cremosa com calda de framboesa, calzone de parmesão e salada de frutas assadas.