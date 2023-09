Quem é a chef Bárbara, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

Com os participantes definidos, a tensão do MasterChef Profissionais, que estreia nessa terça-feira, 19, acaba de começar. A transmissão do programa, será feita através do canal Band, Band.com.br e Bandplay. Pronta para o desafio, Bárbara, de 31 anos está na nova temporada do reality.

A participante decidiu já no ensino médio que cursaria a faculdade de gastronomia. Ela conta para a Band, que a cozinha sempre fez parte de sua vida, e que os momentos ao redor da mesa com a família sempre a motivaram e trouxeram coisas boas.

A chef está pronta para o novo desafio e promete se dedicar ao máximo no MasterChef Profissionais. Ela divide a paixão entre gastronomia e educação, já que é professora universitária e afirma que a relação com os estudantes a transformou como profissional.

Receitas testadas e aprovadas

