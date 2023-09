Quem é a chef Bruna, participante do ‘Masterchef Profissionais 2023′?

A nova temporada do MasterChef Profissionais estreia nesta terça-feira, 19. O programa que será exibido a partir das 22h30 marca o retorno do chef Henrique Fogaça como jurado. Os participantes já foram definidos e a tensão apenas começou.

Bruna tem 42 anos e está na nova temporada de MasterChef Profissionais. A paulista mora em San Diego, nos Estados Unidos, trabalhou no mercado publicitário por 16 anos mas, segundo a Band, recentemente ela redescobriu um amor pela gastronomia.

Há 20 anos, Bruna viajou para o Havaí e se apaixonou pela culinária. Ao retornar para o Brasil, estagiou em uma pâtisserie e na cozinha do hotel Emiliano, em São Paulo (SP). Ela apostou nessa carreira há dois anos, e segue firme, fez curso de gastronomia, estagiou em um dos restaurantes do chef Brian Malarkey e, hoje, é cozinheira de uma das unidades do hotel Hyatt em San Diego.

Receitas testadas e aprovadas

