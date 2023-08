Quem é Didia Narajá? Conheça a chef de Anitta que viralizou nas redes

Didia Narajá, é a chef particular de Anitta, e viralizou recentemente nas redes sociais, após a cantora organizar um encontro entre a cozinheira e a chef da qual é fã na cozinha: Paola Carosella. Nas redes, a chef ensina receitas saudáveis e práticas de serem replicadas, além de mostrar mais da sua rotina na cozinha.

A brasileira morou a vida toda no Uruguai, e o sotaque denuncia isso, já que não ficou muito tempo no Brasil. Aos 16 anos, quando terminou um curso de gastronomia, se mudou para a Espanha, e morou lá por mais de 12 anos, trabalhando como garçonete. Segundo a Band, após isso, seguiu para seus próximos destinos, como Peru, Bolívia e Uruguai.

Didia se viu apaixonada por cozinha saudável, prezando por ingredientes naturais e pratos sem carne. Apesar de muito viajada, foi no Brasil que a cozinheira abriu seu primeiro restaurante, especializado em comidas vegetarianas e veganas, localizado no Acre, e abusa das criações com ingredientes brasileiros.

Seu primeiro contato com celebridades foi em 2019, após se mudar para o Rio de Janeiro, ela começou a ser chef de cozinha do rapper Mc Marechal. E hoje, a Anitta faz parte da lista de famosos com quem Didia já trabalhou. Relembre o encontro que Anitta preparou entre a chefe e Paola Carosella abaixo: