Quem é o chef Eduardo, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

Com os participantes definidos, a tensão do MasterChef Profissionais, que estreia nessa terça-feira, 19, acaba de começar. A transmissão do programa, será feita através do canal Band, Band.com.br e Bandplay. O chef Eduardo com seu vasto currículo, é um dos participantes da edição.

Apesar de sua trajetória de dar inveja, ele está bem tranquilo com a competição. Além disso, ele contou para a Band, que é cozinheiro, e se torna chef quando toma o posto de liderança dentro da cozinha, como por exemplo, em seu restaurante em Florianópolis.

O chef conta que acredita que sempre está em constante evolução, e nunca tinha participado de um concurso, além disso, fala sobre ser o momento exato para participar disso, buscando ainda mais excêlencia para a profissão.