Quem é o chef Franklin, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

Com os participantes definidos, a tensão do MasterChef Profissionais, que estreia nessa terça-feira, 19, acaba de começar. A transmissão do programa, será feita através do canal Band, Band.com.br e Bandplay. Pronto para o desafio, Franklin, de 33 anos está na nova temporada do reality.

Na terceira temporada, Franklin chegou a participar das seletivas, mas foi eliminado em um embate épico contra Thales, que, seguiu no programa. Para a Band, ele contou que foi muito díficil essa recusa, mas que agora está mais maduro e pronto para lidar com o programa.

Franklin tem como maior inspiração, sua avó, Dona Nair. E seu pai, Domingos, que sempre o incentivou com as receitas tradicionais do nordeste. Ele conta que ter trabalhado com a confeitaria e a cozinha tradicional será seu diferencial na competição.

