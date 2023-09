Quem é o chef Moisés, participante ‘MasterChef Profissionais 2023′?

A quinta temporada de MasterChef Profissionais já tem data para começar: 19 de setembro, terça-feira. A temporada é marcada pela volta do chef Henrique Fogaça como jurado e promete muita tensão para os participantes do reality.

Moisés, que está na nova temporada, e conta para a Band que cozinhar começou através de uma necessidade, já que sua mãe não tinha tempo para cozinhar, e ele precisava se virar em casa, enquanto ela estava fazendo faxina ou lavando roupas.

Quando era criança, sua família foi despejada da casa onde moravam e passaram a viver em um mercado abandonado onde outras famílias viviam. Aos 12 anos de idade, ele arranjou um emprego e, aos 17, se mudou para Natal.

Moisés investiu o dinheiro que tinha em um curso de gastronomia e passou a trabalhar em hotéis e restaurantes. Com a participação no reality, ele pretende dar uma vida melhor para sua família, principalmente para sua mãe, que ainda mora em Caiçara do Norte e passa por problemas de saúde.

