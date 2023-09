Quem é o chef Tarek, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

A 5ª temporada do MasterChef Profissionais estreia hoje, às 22h30, no canal da Band. Ao todo, serão 14 cozinheiros competindo pelo prêmio que será dado ao vencedor no fim dos episódios.

Um dos participantes é Tarek, de 28 anos. Nascido na Síria, ele vem de uma família de cozinheiros, mas entendeu que a gastronomia era sua vocação somente em 2016, quando chegou ao Brasil, e passou a cozinhar para se sustentar.

Em entrevista ao Band.com, ele contou como veio parar em terras tupiniquins: “Eu ainda era estudante, estava trabalhando e, de repente, chegou uma guerra no país, uma guerra em que eu não queria servir”. Então tirou visto para o Brasil e se estabeleceu no Rio de Janeiro.

Por lá, encontrou barracas de culinária árabe e conseguiu indicação para trabalhar em uma fábrica de salgados. Infelizmente, as condições de trabalho eram degradantes. “Percebi que tinha algo de errado, porque a gente não recebia dinheiro, a gente só comia as esfihas e os salgados que a gente fazia, dormia muita gente no mesmo quarto”, relembrou o chef, que chegou a ter seu dinheiro roubado durante esse tempo.

Para sair dessa situação, Tarek voltou para aquelas barracas e conseguiu um novo emprego fazendo kibes e esfirras para vender. “Eu gosto de cozinhar desde pequeno, mas eu nunca pensei em trabalhar como cozinheiro. Meu trabalho na Síria era com banco, nada a ver com o que eu faço agora”, acrescentou.

Os salgados foram um sucesso, as vendas alavancaram e surgiu a oportunidade de expandir os negócios. Assim, Tarek passou a cozinhar outros pratos e estabelecer uma equipe para ajudá-lo. Tempos depois, ele se mudou para São Paulo e passou a trabalhar como gerente de um restaurante, tornando-se dono do estabelecimento mais tarde.

Tarek nutriu sua paixão por gastronomia se aprofundando na área através de um curso na Le Cordon Bleu. “Eu estudei na melhor escola do mundo de gastronomia [...] me formei e estou gerindo o restaurante. E eu estou amando a gastronomia mais e mais”, afirma.

Receitas testadas e aprovadas

