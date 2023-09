Quem é o chef Yuri, participante do ‘MasterChef Profissionais 2023′?

A nova temporada do MasterChef Profissionais estreia nesta terça-feira, 19. O programa que será exibido a partir das 22h30 marca o retorno do chef Henrique Fogaça como jurado. Os participantes já foram definidos e a tensão acaba de começar.

Natural de Minas, Yuri cozinha desde os 16 anos. Ele tem a gastronomia como uma herança familiar, uma vez que, seu pai teve um restaurante por aproximadamente 30 anos, e foi ali que ele decidiu o seu destino: ser cozinheiro.

De acordo com a Band, o jovem de 28 anos, fez faculdade de gastronomia e já trabalhou em diversos restaurantes. Ele é bem focado na carreira, e conta que lidar com a pressão do programa não será um problema, já que levou as técnicas do crossfit, para a cozinha.

Receitas testadas e aprovadas

