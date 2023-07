Quem é o dono do MasterChef? Ana Paula Padrão desvenda "lenda". Foto: Reprodução | Instagram @anapaulapadraooficial

A apresentadora oficial de MasterChef Brasil, a jornalista Ana Paula Padrão, costuma ser mencionada nas redes sociais como dona do programa. O boato, de nível federal, já virou lenda urbana, convencendo diversos internautas que ela seria, de fato, a dona do programa.

O portal da Band conversou com a apresentadora para desmistificar de uma vez por todas o boato.

“Eu gostaria muito de ser a dona do MasterChef, mas é uma franquia internacional que pertence à Endemol Produções”, esclareceu.

Embora não seja a dona, é claro que a apresentadora contribuiu para o sucesso do programa, que vai desde a apresentação da prova, até o controle do tempo. Por apresentar desde a primeira edição, Ana Paula adicionou uma pitada de sua personalidade ao programa.

“Eu me sinto muito dona do programa porque estou desde a primeira temporada e ajudei a construir um pedaço do MasterChef. É uma equipe gigantesca, mas tenho certeza que tenho a minha assinatura em vários pedacinhos desse programa. Tenho uma enorme gratidão por ele e pelas pessoas que fazem ele acontecer”, confirmou.

Continua após a publicidade

Conhecida como âncora de telejornal e correspondente internacional, Ana Paula Padrão entrou para o universo do entretenimento quando ingressou no MasterChef.

“De alguma maneira, o MasterChef mudou a minha vida também. Tenho paixão pelo Master e quem sabe eu não viro dona dele um dia? Já sou dona do tempo, do relógio, das regras… do master inteiro não, mas de vários pedacinhos dele!”, brincou.