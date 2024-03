Quinta em Portugal oferece quartos em barricas; conheça

Segundo dados apresentados pelo ministério da Economia e do Mar em Portugal, somente em 2023 o rendimento do turismo injetou 25 bilhões de euros no país, e um grande catalisador disso foi o vinho e tudo o que engloba o enoturismo.

Quem passeia por essa região da Europa pode não apenas ter mais acesso às bebidas alcoólicas à base de uva de alta qualidade como também entrar com afinco na cultura em torno da produção do vinho.

Isso é oferecido em áreas que levam o nome de quintas, vinícolas que promovem visitas guiadas, provas dos produtos de fabricação própria, oficinas variadas e, em alguns casos, até hospedagem.

Um bom exemplar é a Quinta da Pacheca, localizada na aldeia de Cambres. A área da propriedade remonta o século XVI, período em que ainda era um conjunto de vinhas pertencentes aos Mosteiros de Salzedas e de São João de Tarouca. O local histórico foi um dos primeiros da região a engarrafar vinhos DOC com marca própria.

Por lá os visitantes tem diversas opções para experimentar, como degustação de vinhos do Douro, pintura com vinho, pisa, visitas guiadas e hospedagem em um hotel que fica em meio aos vinhedos, cujos quartos foram construídos em antigos barris de vinho. Os valores são a partir de 24 euros.

PUBLICIDADE

Matheus Mans, na matéria ‘3 vinícolas para visitar em Portugal e tomar bons vinhos’, recomenda mais locais para conhecer o enoturismo de Portugal. Leia na íntegra aqui.