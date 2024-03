Rabanada e bolinho de chuva estão entre os melhores ‘donuts’ do mundo; confira posição

As rosquinhas feitas com massa doce frita e recheio, comumente chamadas de donuts, são famosas em todo o mundo e agradam muitas pessoas pelo sabor e maciez.

Cada país faz as suas versões do doce e, segundo o TasteAtlas, qualquer quitute que seja doce e frito pode entrar para a lista. A plataforma divulgou recentemente um ranking com os melhores donuts do mundo.

O país vencedor foi a Itália, com o bomboloni, receita que é muito parecida com o sonho de padaria. O site descreve o quitute como “um dos doces tradicionais do Carnaval, mas que pode ser preparado durante todo o ano”. O TasteAtlas destaca ainda que são “macios como almofadas, arejados e incrivelmente leves”.

O Brasil também aparece na lista de donuts, mas não integra o top 10 com os melhores do mundo. Os destaques brasileiros são a rabanada (23º) e o bolinho de chuva (30°).

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.