Rabanadas de Natal: As 3 variações imperdíveis eleitas pelo Paladar

Quem pensa que todas as rabanadas são iguais está enganado. Existem inúmeras receitas, e pode ser desafiador encontrar a perfeita para servir na ceia de Natal e agradar a toda a família. Por esse motivo, o Paladar buscou especialistas no assunto e reuniu as opções mais deliciosas para adoçar a sua noite natalina.

Entre elas, está a rabanada com calda de chocolate e sorvete de baunilha do chef Fábio Andrade. O bem-casado de rabanada, da professora Helen Ataída, que traz uma combinação única com pães amanhecidos cortados em formatos circulares e recheados de doce-de-leite. E a rabanada do brunch do restaurante Cora é sempre uma excelente pedida.

Para conferir todas as receitas, você pode clicar aqui e ir para a matéria completa!

Além disso, para quem não dispensa os bons e velhos chocotones e panetones, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opções do mercado. Ele estará disponível nos dos dias 7 e 8 de dezembro. Não perca!

Receitas testadas e aprovadas

