Ranking 2022: Relembre a segunda melhor marca de chocotone segundo especialistas

Todos os anos, quando o mês de dezembro se aproxima, o Paladar entra em clima festivo em grande estilo promovendo uma mega degustação de panetones e chocotones, passando pelas novidades produzidas por padeiros, confeiteiros e atuantes da área da panificação em geral.

No ano passado, a degustação rendeu 25 amostras de selos diferentes de chocotone, e cada uma delas foi avaliada por especialistas - entre eles chefs de cozinha, confeiteiros e padeiros -, que levaram em consideração aspectos como aroma, textura umidade e sabor das massas e quantidade e qualidade do chocolate utilizado no recheio, além da aparência.

Após a sessão de testes, que foi realizada às cegas, os jurados atribuíram o segundo lugar ao chocotone da padoca do renomado restaurante Mocotó, chefiado por Rodrigo Oliveira. O pão natalino era crocante por fora e macio por dentro; sua massa de fermentação natural é bem aromática e o recheio leva o chocolate da marca brasileira Baianí, que harmoniza com surpreendentes pedaços de Pequi.

Confira o ranking completo e os detalhes da avaliação na matéria ‘Melhores panetones e chocotones de 2022′, que pode ser lida na íntegra aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.