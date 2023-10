Ranking dos 50 melhores bares do mundo não inclui Brasil, por quê?

Neste mês de outubro o World’s 50 Best Bars publicou duas listas elencando os melhores bares do mundo. Na primeira estavam presentes dois bares brasileiros entre as posições que iam de 51 e 100: o SubAstor, que ficou em 58° lugar, e o TanTan, que ficou em 56ª.

Entre tantos estabelecimentos espalhados pelos continentes, o mérito dos dois bares brasileiros é uma grande conquista, no entanto o fato de que não há nenhum representante nacional no ranking dos 50 primeiros desde 2020 chama a atenção.

Afim de sanar essa questão, Danielle Nagase, na matéria ‘Por que não há brasileiros entre os 50 melhores bares do mundo?, consulta o especialista Gilberto Amendola, do Balcão do Giba, que pondera as possíveis justificativas e ainda revela suas apostas para as futuras edições do ranking. Leia na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.