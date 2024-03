Ranking exclusivo: as melhores cervejas puro malte segundo especialistas

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais famosas no Brasil e faz sucesso durante todo o ano, seja em festas, bares, restaurante e até mesmo em casa.

Com várias marcas disponíveis nas prateleiras dos supermercados, a bebida também tem uma variedade de estilos, como o puro malte, que tem caído no gosto dos consumidores.

De olho nessa tendência, o Paladar decidiu testar as cervejas puro malte mais vendidas no mercado. Para isso, um time de sommeliers foi convidado a provar às cegas 13 amostras de cervejas.

Na degustação, eles levaram em conta características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e, claro, sabor.

Ao final do teste, o júri definiu um top 3 com as melhores bebidas. A puro malte da Spaten foi a que levou a melhor, ficando em primeiro lugar, por ser leve e fácil de beber.

As melhores cervejas puro malte do mercado

Spaten Amstel Império

Para conferir todas as marcas de cerveja puro malte testadas pelo Paladar e qual a avaliação dos especialistas sobre os produtos, leia a matéria completa aqui.