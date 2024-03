Ranking exclusivo: as melhores maioneses segundo jurados especializados

Fred Caffarena, chef do Make Hommus. Not War, foi um dos especialistas que avaliaram oito marcas de maionese disponíveis nos mercados no teste do Paladar, pontuando que essas versões industrializadas das prateleiras têm muitas diferenças.

Assim como nas demais degustações de 2023, tudo aconteceu às cegas, ou seja, com pequenas amostras não identificadas que foram experimentadas puras ou com bolachas cream cracker.

Considerando critérios como sabor, aroma, textura e cor, os especialistas eram responsáveis por pontuar de 0 a 10 cada característica marcante. Sendo assim, o pódio foi definido:

Heinz (1º lugar): a textura firme e o aroma adocicado foram aspectos notáveis, mas o gosto próximo à versão caseira foi o que mais ganhou pontos.

Hemmer (2º lugar): o gosto apresentou-se com uma intensidade maior de acidez, enquanto sua textura lisa e aroma forte também contribuíram para a segunda colocação desta marca.

Hellmann's (3º lugar): na opinião dos jurados, o produto teve uma textura leve e agradável na boca, além do gosto com uma presença equilibrada e suave.

Geralmente, a base da receita de maionese inclui ingredientes para dar uma acidez na medida, óleo vegetal e ovos. Confira o conteúdo completo escrito por Chris Campos para descobrir mais detalhes.