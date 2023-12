Ranking global revela os 10 melhores hotéis para cafés da manhã de luxo

Quando estamos viajando, estar em um hotel que ofereça um café da manhã farto e de qualidade, com certeza, traz o início de um dia muito bom.

Afinal, para ir à praia, entrar em piscinas ou fazer passeios turísticos, temos que estar bem saciados, podendo aguentar um dia inteiro de diversão em família ou até mesmo amigos.

Pensando nisso, o Morning Life, um guia do Reino Unido, reuniu os hotéis que oferecem as melhores refeições da manhã, se baseando em avaliações de consumidores do Tripadvisor.

De acordo com informações do portal Euro News, ao todo, foram inclusos 113 que receberam comentários positivos sobre a primeira alimentação do dia, deixando seus clientes satisfeitos.

Entre os 10 melhores mundo

1. Park Plaza Westminster Bridge (Londres);

2. Hotel Artemide (Roma);

3. Traders Hotel (Malásia);

4. Chatrium Hotel Riverside (Tailândia);

5. Shangri-La Bangkok (Tailândia);

6. Premier In London Country Hall Hotel (Londres);

7. Palazzo Zichy (Hungria);

8. Tower Hotel (Londres);

9. Sandals Royal Bahamian (Bahamas);

10. Shangri-La Kuala Lumpur (Malásia).

