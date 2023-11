Ranking internacional elege o melhor prato com camarão do mundo; confira pódio

Depois de uma avaliação dos internautas pelo TasteAltas, o Gambas al ajillo ganhou o primeiro lugar do pódio de pratos típicos que contém camarão, sendo considerado o melhor do mundo.

Para o teste, foram escolhidos apenas pratos com essa iguaria, mas levando em conta a gastronomia de diversos países. O número da média, então, é a que deu abertura para que o resultado fosse mais significativo.

Com 4,6 estrelas, Gambas al ajillo alcançou o pódio da classificação. Nada mais é do que um prato com camarões com alho, ao estilo espanhol. Em seguida, veio o Tacos gobernador (tacos com camarão) e Simiako garidaki (camarões de Symi, na Grécia).

Ranking TasteAtlas

1. Gambas al ajillo: 4,6 estrelas;

2. Tacos gobernador: 4,6 estrelas;

3.Simiako garidaki: 4,6 estrelas.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

Receitas testadas e aprovadas

