RBD: Descubra as comidas favoritas dos integrantes da banda

O grupo RBD voltou aos palcos e está no Brasil para realizar shows da turnê ‘Soy Rebelde’ e trouxe um sentimento nostalgia aos fãs. Com a estadia deles em nosso país, uma das curiosidades é quais são as comidas favoritas de cada integrante.

Começando pela Anahí, que interpretou Mia Colucci na telenovela mexicana Rebelde, que deu origem ao RBD. Segundo pesquisas do Band.com.br e uma entrevista dada à Quién, a cantora diz que é “uma verdadeira rata, de tanto que ama queijos”. Além disso, a famosa gosta muito de picanha e sushi, assim como a colega Dulce Maria, que também não dispensa uma boa massa.

Maite Perroni faz jus à nacionalidade e sua comida favorita é a mexicana, com destaque para o burrito vegetariano. Alfonso Herrera se junta à Lupita Fernández - personagem que Maite interpretou na telenovela - e também adora burrito, tortilhas e chilli.

Já Christian Chávez é do time das massas, tendo a lasanha como seu prato favorito. “Amo comida italiana. Gosto muito de cozinhar, mas prefiro a lasanha da minha mãe!”, disse o cantor em entrevista à imprensa mexicana.

Receitas testadas e aprovadas

