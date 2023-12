Receita de Ano Novo: aprenda a fazer bacalhau com grão-de-bico

O bacalhau é um dos pratos que não pode faltar nas ceias de fim de ano e, na maioria das vezes, está presente no cardápio de Ano Novo.

Há diversas formas de preparar o peixe, seja assado, cozido ou até mesmo na salada, o bacalhau faz sucesso entre os anfitriões e convidados da festa.

Uma receita deliciosa e que combina muito com o réveillon é o bacalhau com grão-de-bico, que traz todos os ingredientes do clássico bacalhau português, mas com um toque especial.

A receita é da chef Welyne Oliveira, do restaurante Ora Pois! Confira o passo a passo para reproduzir esse prato delicioso em casa clicando aqui.