Receita de queijo caseiro viraliza no TikTok

Presente em pratos comuns como pizzas, omeletes, lasanhas, macarrões e sanduíches em geral, o queijo mussarela é um dos mais consumidos no Brasil, e é encontrado com muita facilidade em panificadoras, supermercados ou lojas especializadas de queijo, seja em peças grandes ou em fatias.

Fabricada a partir do leite de vaca, a mussarela pode ser reproduzida em casa, conforme mostra a goiana Celia Morais em um vídeo postado em sua conta no TikTok ao final de setembro. O conteúdo fez tanto sucesso que, atualmente, acumula mais de 855 mil curtidas e 14,1 milhões de visualizações.

Morando em um sítio localizado em Itapuranga, na região noroeste de Goiás, Celia começou a gravar vídeos para compartilhar seus aprendizados no período da pandemia com o intuito de ajudar seu público. “Eu vejo que é muito importante passar o que a gente sabe para outras pessoas. Estou morando em uma chácara onde há muitas pequenas propriedades. Aqui, quase todo mundo tem uma ou duas vaquinhas de leite. Então, eu vi que era importante ajudar principalmente as pessoas da agricultura familiar que já fazem o queijo simples. E deu uma repercussão grande”, contou a influenciadora em entrevista ao G1.

Como peças de 1 quilo de mussarela atualmente são comercializadas por preços que variam entre R$ 30 e R$ 50, e a reprodução caseira pode ser uma ótima alternativa para quem busca maneiras de economizar. Além disso, a autora da receita destaca a “certeza que tem um produto bom, não tem nada químico a não ser o coagulante” nos minutos finais do vídeo.

Receitas testadas e aprovadas

