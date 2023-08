Receita diferente de pão com ovo feita por chef viraliza na internet

Pão com ovo preparado pelo chef paraense Thiago Castanho. Foto: Via TikTok/@othiagocastanho

O programa MasterChef que foi ao ar nesta terça-feira (01) contou com a participação do chef Thiago Castanho, que foi estrela da festa Boi-bumbá. O chef paraense elabora pesquisas sobre os ingredientes da região e, junto ao seu irmão, Felipe Castanho, é um dos nomes responsáveis pela difusão da culinária típica do Estado do Pará com os restaurantes Remanso do Bosque e Remanso do Peixe.

De acordo com a Band, o convidado especial, além de aparecer em outras edições do MasterChef, está nas matérias do The New York Times e da revista britânica Restaurant dos 50 melhores restaurantes da América Latina.

A divulgação de seu trabalho tem crescido exponencialmente e algumas de suas receitas tem ficado famosas entre internautas. Uma delas é a de pão com ovo, que, em nova versão. O preparo leva mostarda dijon, picles de pepino, maionese, dill, pimenta do reino, pães selados na manteiga e, claro, ovos - neste caso, cozidos em água e vinagre, e depois resfriados em água gelada.

A receita completa está em sua página no TikTok, que pode ser acessada aqui.