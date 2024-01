Receita fácil de crepioca para quem não tem muito tempo

Entre as várias refeições que fazemos (e devemos fazer) ao longo do dia há sempre a necessidade de comer um lanche mais leve, seja para iniciar a rotina logo no café da manhã ou para repor as energias no meio da tarde, enquanto a hora do jantar ainda não chega.

E para essas horas, frutas, pedaços de bolo e diferentes recheios para o pão são muito bem-vindos, mas ainda há mais possibilidades de variar o cardápio substituindo o tradicional pãozinho por tapioca ou uma variante que utiliza a goma no preparo: a crepioca.

O Paladar pegou uma sugestão da nutricionista Gabriela Cilla, que ensinou o passo a passo e deu como opção um recheio muito saboroso e leve, o queijo tipo minas padrão. Confira a receita completa aqui.