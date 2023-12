Receita para o Ano Novo: qual o segredo do filé de frango perfeito na Airfryer?

Retirado do peito da ave, o corte macio e sem ossos de um filé de frango é muito fácil de fazer. Contando com uma panela elétrica, fica ainda melhor! Pensando nisso, viemos te dar uma ajudinha com um prato simples e saboroso para o seu Réveillon.

Separamos uma receita com três passos para você ter mais tempo com sua família e não deixar de se alimentar bem. Além disso, dá para complementar com combinações como saladas e sucos naturais.

Para que o tempero tenha sabor e seja assertivo, está aqui um segredinho: aposte em fios de azeite e arrisque incrementar Lemon Pepper, como indicou a chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos. Não deixe de seguir, também, a temperatura e tempo indicados para manter o alimento na panela elétrica. Clique aqui para ver a receita completa!

