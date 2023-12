Receita simples para o Ano Novo: croquete de grão-de-bico em 6 etapas

Sabe aquele aperitivo não tão comum e que cai muito bem antes de uma refeição completa? Aqui, nós temos! É o caso do croquete de grão-de-bico, diferenciado pela sua origem turca.

Para incrementar o seu Ano Novo, também te ensinamos a reproduzir a receita em casa com as dicas do chef Carlos Augusto Santos, são 6 passos para oferecer a entradinha perfeita no seu jantar. Veja a receita completa aqui e abaixo 3 dicas para não errar no preparo.

1. Refogar: A primeira instrução é utilizar cebola para refogar em uma panela ao fogo. O toque especial é esperar o tempo do ingrediente caramelizar, ampliando o sabor no resultado.

2. Creme de grão de bico: Todos os produtos refogados devem se misturar ao creme de grão-de-bico. A dica do chef é cozinhar até que comece a soltar da panela, mostrando ponto correto dessa etapa.

3. Acompanhamento: Depois que você formar o croquete e fritar as cerca de 20 porções em óleo quente, está na hora de experimentar. Acrescente mais sabor acompanhando o petisco com uma geleia de pimenta.