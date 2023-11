Receitas brasileiras natalinas são destaque para uma comemoração regional completa

Em uma das épocas mais esperadas do ano, o Natal, as receitas não possuem tanta variedade: peru, chester ou tender, por exemplo. Mas, a verdade é que o Brasil, com suas incríveis regionalidades, traz grandes diversidades de receitas natalinas que podem deixar sua Ceia mais interessante.

Um dos exemplos é a Costelinha de porco com uma crosta de castanha de caju. Dá para imaginar essa combinação? A dona da receita, Rita Loba, pensou em marinar a costela em uma geleia de alguma fruta amarela, que deixa um sabor agridoce impecável, com, também a textura da castanha.

Em Belém do Pará, é bem comum que as pessoas sirvam um bacalhau, cozido ou castanhas, ideia vinda do Chef Thiago Castanha, que deixou o complemento livre, podendo ser abobrinha, cenouras ou quiabo. Fora o frango capão caipira, pudim de castanha do Pará e o cheesecake de goiaba.

Essas receitas e outras com gostinho brasileiro estão mais detalhadas nessa matéria do Paladar, que você pode acessar e deixar sua Ceia regional clicando aqui!

Além disso, os deliciosos chocottones e panettones, que ficam em destaque nessa época do ano, vão virar ranking em um conteúdo disponível nos dias 7 e 8 de dezembro, depois que o Paladar eleger os melhores produtos do mercado.

Receitas testadas e aprovadas

Para quem quer manter a tradição, o Paladar tem outras receitas, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.

